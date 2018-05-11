Динамо - Порту: поражение, но не катастрофа

Так таки так, конец - делу венец - говорила когда-то Инга Зайонц, подруга жизни незабвенного Остапа Бендера.

Или не говорила, или не ему и не она. Но суть в том, что в каждом процессе, в каждой работе есть место для последнего штриха, который бывает действительно определяющим, после которого уже ничего изменить невозможно.

Диалектическую глубину этой сентенции прочувствовали вчера все, кто имел такое счастье болеть за «Динамо» в очередном матче Лиги чемпионов против «Порту» -1:2.

Ну, не должны были динамовцы проигрывать, как и гости не должны были выигрывать. Никто из них не положил на весы больше аргументов, чем соперник, обе команды забили по мячу, по разу ударили в одну и ту же штангу, имели почти одинаковое количество опасных моментов, и матч вполне мог бы завершиться ничьей, и это было бы справедливо.

Но это не было бы футболом, а называлось бы арифметикой для начальных классов. А в Лиге чемпионов начинающие не играют, а если и попадаются иногда, то обычно получают болезненные удары - для наглядности, для усвоения науки о началах и концах.

Динамовцы до вчерашнего дня не проигрывали с 2 августа. Три месяца шли победной поступью по полям украинской Премьер - лиги, Кубка, провели три достойных матча на евроарене. В 18 играх - 14 побед, ни одного поражения. Над Юрием Семиным начал вырисовываться нимб Учителя и Спасителя, а игру Бангуры с Милевским уже начали сравнивать с дуэтом Шевченко - Ребров и искать места для их портретов в лучших найт-клубах Киева.

Падать всегда больно. Лучше портреты бы где-то висели, чем наблюдать, как «Порту» увез из Киева три очка. Наши очки, которые все мы уже видели в турнирной таблице, которые почти гарантировали выход «Динамо» из группы, которые так нужны были футбольной Украине после бесцветного поражения «Шахтера» в прошлый вторник.

Динамовцы сделали вроде все, чтобы победить «дракона» во вчерашнем матче. Вот только «забыли» выиграть, а, вернее, не смогли расставить акценты точнее, не смогли переформатировать игру во втором тайме, когда гости начали доминировать на поле.

Динамовский локомотив выдохся на подъеме, и главный локомотивщик Сёмин не нашел, чем усилить тягу.

А в начале все складывалось лучше не придумаешь! Тактика матча читалась заранее: португальцам нужна лишь победа, поэтому наши могут отдавать инициативу и ловить свой шанс в контригре.

Киевляне вчера сыграли в сущности тем же составом, что и две недели тому назад: Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Гиоане, Еременко, Эль-Каддури, Вукоевич, Алиев, Милевский с Бангурой (не было лишь Нинковича с Асатиани). Наигранные связки, ходы и перемещения, свое поле, приятные воспоминания о неожиданной победе в Порту, бодрые вести о двоих кряду поражениях соперника во внутреннем чемпионате - что еще нужно, чтобы встретить гостей в боевой раскраске и доказать свое право на одно из двух ведущих мест в группе.

О соответствующем настрое динамовцев говорил и сам Семин накануне матча, мол, ребята стали намного более уверенными в своих силах, у них добавился опыт матчей наивысшего уровня.

Даже несколько неожиданное решение тренера «Динамо» начать матч лишь с одним нападающим - Милевским не вызывало особенных вопросов. В этом сезоне мы видели разные варианты атакующих порядков у киевлян и, главное, было заметно, что команда наращивает мощь и имеет вполне приличный набор «ключей» для чужих ворот.

Следовательно, о просто «не проиграть» не было речи. Киевляне впервые за столько лет вышли на матч Лиги чемпионов в ранге фаворитов, поэтому ни в какие гримасы судьбы даже не верилось.

С тем и начали, и даже мощный удар Мейрелеша в штангу ворот Богуша в дебюте матча не изменил общее настроение.

…«Наша экономика не так глубоко встроена в мировой фондовый рынок, чтобы кризисные явления зацепили Украину» - словно раздавалось из динамиков на стадионе...

Между тем португальцы захватили больше, чем планировалось тренерскими замыслами отдать для них. Динамовцы излишне глубоко сели назад и атаки гостей развиваются почти беспрепятственно, с хорошим темпом. Владение мячом доходит до опасного соотношения 43:57, это значит, что наши почти выпустили рычаги игры, потеряли контроль над центром, проигрывают большинство единоборств.

Лишь на 21-й минуте киевлянам удается первый контрвыпад. И сразу результативный! Каддури с Гиоане в два хода разрезают оборону «Порту» и выводят Милевского на ударную позицию.

Артем выполняет художественный эскиз: поймав вратаря на противоходе, он несильно, но убийственно точно бьет в противоположный угол. Удар тореадора, старый Хэм аплодирует, отставив стакан с любимым «дайкири».

Этот матч мог бы стать настоящим бенефисом для Милевского! Нападающий еще смог во втором тайме мощно протянуть мяч через пол поля, едва не заведя его в ворота соперника, еще раз накрутить в штрафном защиту гостей, еще отдать острый пас Вукоевичу, но португальцы уже не позволяли себе проворонить его решающий удар, в то же время никто из группы поддержки Милевского не смог взять игру на себя и как следствие - добить «дракона» никак не удавалось.

А когда у него выросли три новых головы - после выхода на поле Халка, Пеле и Лино, динамовцы уже ничего противопоставить этому не смогли.

Песок - плохая замена овсу. Бангура вчера, кажется, сделал все, чтобы дезавуировать все свои заявки на звание суперфорварда. Недержание мяча - это, конечно, не энурез, но тоже очень неприятная вещь для форварда.

Тебе отдают мяч, выводят на острие атаки, ну, пожалуйста, зацепись за него, оттяни на себя защитников, истопчи их, не можешь продвинуться вперед, так хотя бы поутюжь поперек поля, время же играет на нас, на победу.

Нет, не пошло у Бангуры, и у «Динамо» не нашлось чем ответить на три решающих замены у «Порту». Можем лишь гадать, почему Семин не выпустил Черната или Саблича, Романчука, почему в заявке не оказалось Нинковича. Аксиома, для успеха на уровне Лиги чемпионов нужно иметь не 11 классных игроков, а несколько больше, 13-15. Вчера у Феррейры оказалось больше козырей, чем у Семина.

Хотя, конечно, больше всего вопросов вызывает то, почему тренер «Динамо» своевременно не подсказал играть тщательнее в обороне после того, как счет стал ничейным. Было заметно, что у португальцев появилось второе дыхание, их атаки становились все более угрожающими, вместо этого украинцы пошли на простой обмен ударами.

В целом в спорте, в единоборствах, это тоже срабатывает, тоже тактика, но, как по мне, стратегия матча-ответа с «Порту» этого не требовала, ничья была в интересах «Динамо», в конечном итоге команда гостей в конечности игры никоим образом не смахивала на подранка, которого нужно было непременно добивать .

Вероятно, на чужом поле так бы и довели матч до конца - в обороне, удовлетворились бы синицей. Но - тяжелой бывает ноша фаворита, трибуны гнали киевлян вперед, требовали поймать журавля, поэтому рискнули. Получили опыт, а с ним головную боль - как теперь брать очки в двух следующих матчах?

Брать нужно обязательно и у «Фенербахче» дома (что вроде бы по силам), и у «Арсенала» на выезде (что вроде бы не по силам).

В целом, вчерашнее поражение не оставило впечатления безнадежности. Команда есть, есть игра, осмысленность, желание. Произошел несчастный случай, большая пробоина на корабле, поэтому нужно прибегнуть к немедленным противошоковым мерам, чтобы восстановить у игроков веру в свои силы и избранный путь.

Без паники, говорят в таких случаях

Олег Олийнык