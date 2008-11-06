Что сказал Ахметов своим футболистам после поражения от Спортинга

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов не собирается увольнять тренера команды Луческу, по крайней мере, до лета. Об этом он сказал в интервью "Спорт-Экспресс".

"Давайте сначала доиграем сезон, а затем будем принимать решение. Жизнь давно научила меня не предпринимать серьезных шагов ни в радости, ни в горе. Когда все прекрасно, мы готовы носить тренера на руках и говорить о нем, как о мессии. А если что-то не так, сразу обо всем забывается... Сейчас мы находимся в плену у эмоций, а в данном вопросе нужный холодный разум.

Не требуйте от меня безапелляционности сейчас, после поражения от "Спортинга". Я не собирался делать никаких заявлений, независимо от результата матча в Лиссабоне. Повторяю: мы пройдем этот сезон до конца, все взвесим, тщательным образом проанализируем и только потом решим, что пойдет на пользу "Шахтеру", - сказал владелец клуба.

Ахметов рассказал изданию, о чем он говорил с футболистами в раздевалке: "Да, результат плохой, но я зашел в раздевалку не ради того, чтобы посыпать голову пеплом или делать оргвыводы. Сказал футболистам: жизнь продолжается, несмотря ни на что. В плей-офф Лиги чемпионов мы не попали, в первенстве Украины позиции "Шахтера" тоже незавидные, но я попросил игроков осознать очень важную вещь: из ситуации, в которой оказалась команда, никто ее не вытянет, кроме нас самих. Соберитесь, возьмите себя в руки, думайте не о том, что уже проиграно, а о том, что еще можно выиграть! О ближайшем матче чемпионата страны с "Таврией". О встрече с киевским "Динамо" 16 ноября, которая, как всегда, будет носить принципиальный характер. О "Базеле", наконец, который сенсационно сыграл вничью с "Барселоной" и теперь наверно попробует не пустить нас в Кубок УЕФА."

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