Что сказал Ахметов своим футболистам после поражения от Спортинга
Луческу пока остается
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов не собирается увольнять тренера команды Луческу, по крайней мере, до лета. Об этом он сказал в интервью "Спорт-Экспресс".
"Давайте сначала доиграем сезон, а затем будем принимать решение. Жизнь давно научила меня не предпринимать серьезных шагов ни в радости, ни в горе. Когда все прекрасно, мы готовы носить тренера на руках и говорить о нем, как о мессии. А если что-то не так, сразу обо всем забывается... Сейчас мы находимся в плену у эмоций, а в данном вопросе нужный холодный разум.
Не требуйте от меня безапелляционности сейчас, после поражения от "Спортинга". Я не собирался делать никаких заявлений, независимо от результата матча в Лиссабоне. Повторяю: мы пройдем этот сезон до конца, все взвесим, тщательным образом проанализируем и только потом решим, что пойдет на пользу "Шахтеру", - сказал владелец клуба.
Ахметов рассказал изданию, о чем он говорил с футболистами в раздевалке: "Да, результат плохой, но я зашел в раздевалку не ради того, чтобы посыпать голову пеплом или делать оргвыводы. Сказал футболистам: жизнь продолжается, несмотря ни на что. В плей-офф Лиги чемпионов мы не попали, в первенстве Украины позиции "Шахтера" тоже незавидные, но я попросил игроков осознать очень важную вещь: из ситуации, в которой оказалась команда, никто ее не вытянет, кроме нас самих. Соберитесь, возьмите себя в руки, думайте не о том, что уже проиграно, а о том, что еще можно выиграть! О ближайшем матче чемпионата страны с "Таврией". О встрече с киевским "Динамо" 16 ноября, которая, как всегда, будет носить принципиальный характер. О "Базеле", наконец, который сенсационно сыграл вничью с "Барселоной" и теперь наверно попробует не пустить нас в Кубок УЕФА."