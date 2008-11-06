Кабмин утвердил положение о ДЮСШ

5 ноября Кабинет министров Украины на своем заседании принял постановление “Об утверждении Положения о детско-юношеской спортивной школе”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО после заседания правительства.

Постановление принято с целью сохранения и дальнейшего развития сети детско-юношеских спортивных школ всех типов и обеспечения необходимых условий для их функционирования.

Министр отметил, что на данное время в Украине работают 1434 детско-юношеские спортивные школы (за последний год было открыто 20 новых ДЮСШ), деятельность которых уже шесть лет не была нормирована.

"Это приводило к трудностям, в первую очередь, в подготовке спортивного резерва в национальные сборные команды, развитии приоритетных олимпийских видов, развитии материально-технической базы, качественной подготовке спортсменов", - объяснил Ю.ПАВЛЕНКО.

Минсемьи ожидает, что реализация принципов положения будет способствовать привлечению до 30% детей школьного возраста к занятиям в ДЮСШ и отбору самых талантливых детей (на сегодня привлечены 11%, или 726 тыс. 169 детей).

Также будут проведены аккредитации ДЮСШ, обновлены и сбалансированы инфраструктурные базы для развития олимпийских видов спорта.