Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группах E-H:

Группа E Ольборг - Вильярреал 2:2 (Курт 55, Дуэ 81 - Росси 42, Франко 75)

Селтик - МЮ 1:1 (Макдональд 13, Гиггз 84)

У МЮ и Вильярреала - по 8 очков, у Селтика и Ольборга - по 2.

Группа F

Лион - Стяуа 2:0 (Жуниньо 44, Ревейер 89)

Фиорентина - Бавария 1:1 (Муту 11 – Боровски 78)

У Баварии и Лиона – по 8 очков, у Фиорентины - 3, у Стяуа - 1 очко.

Группа G Динамо - Порту 1:2 (Милевский 20 – Роландо 69, Гонсалес 90+2)

Арсенал - Фенербахче 0:0

У Арсенала - 8 очков, у Порту - 6, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.

Группа H БАТЭ - Зенит 0:2 (Погребняк 34, Данни 90+2)

Реал - Ювентус 0:2 (дель Пьеро 17, 67)

У Ювентуса 10 очков, у Реала - 6, у Зенита - 4, у БАТЭ – 2 очка.

Напомним, что вчера состоялись матчи в группах A-D:

Группа A

Клуж - Бордо 1:2 (Дани 9 - Гуркуфф 6, Вендель 38)

Рома - Челси 3:1 (Пануччи 34, Вукинич 48, 58 - Терри 75)

У Челси - 7 очков, у Ромы и Бордо - по 6, у Клужа - 4.

Группа B

Анортосис - Интер 3:3 (Бардон 31, Панаги 45, Фрусис 50 - Балотелли 13, Матерацци 44, Круз 80)

Вердер - Панатинаикос 0:3 (Манциос 58, Карагунис 70, Циолис 83)

У Интера - 8 очков, у Анортосиса - 5, у Панатинаикоса - 4, у Вердера - 3

Группа C

Барселона - Базель 1:1 (Месси 62 - Дердийок 82)

Спортинг - Шахтер 1:0 (Дерлей 72)

У Барселоны 10 очков, у Спортинга - 9, у Шахтера - 3, у Базеля - 1.

Группа D

Ливерпуль - Атлетико 1:1 (Джеррард 90 пен. - Родригес 37)

Марсель - ПСВ 3:0 (Коне 30, Ньянг 63, 71)

У Атлетико и Ливерпуля - по 8 очков, у ПСВ и Марселя - по 3.

Пятый тур состоится 25-26 ноября. Динамо сыгрет 25 ноября против Арсенала на его поле, а Фенербахче примет Порту.