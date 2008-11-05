Завершился первый тайм в матчах Лиги Чемпионов
22:30, 05 ноября 2008Спорт
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В семи играх забито по одному мячу
Завершился первый тайм в сегодняшних матчах четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА:
Группа E
Ольборг - Вильярреал 0:1 (Росси 42)
Селтик - МЮ 1:0 (Макдональд 13)
Группа FЛион - Стяуа 1:0 (Жуниньо 44)
Фиорентина - Бавария 1:0 (Муту 11)
Группа G
Динамо - Порту 1:0 (Милевский 20)
Арсенал - Фенербахче 0:0
Группа HБАТЭ - Зенит 0:1 (Погребняк 34)
Реал - Ювентус 0:1 (дель Пьеро 17)
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