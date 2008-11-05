Завершился первый тайм в матчах Лиги Чемпионов

В семи играх забито по одному мячу

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА: Группа E Ольборг - Вильярреал 0:1 (Росси 42) Селтик - МЮ 1:0 (Макдональд 13) Группа F Лион - Стяуа 1:0 (Жуниньо 44) Фиорентина - Бавария 1:0 (Муту 11) Группа G Динамо - Порту 1:0 (Милевский 20) Арсенал - Фенербахче 0:0 Группа H БАТЭ - Зенит 0:1 (Погребняк 34) Реал - Ювентус 0:1 (дель Пьеро 17)

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