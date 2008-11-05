Завершился первый тайм в матчах Лиги Чемпионов

22:30, 05 ноября 2008
Спорт
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В семи играх забито по одному мячу

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА:

Группа E

Ольборг - Вильярреал 0:1 (Росси 42)

Селтик - МЮ 1:0 (Макдональд 13)

Группа F

Лион - Стяуа 1:0 (Жуниньо 44)

Фиорентина - Бавария 1:0 (Муту 11)

Группа G

Динамо - Порту 1:0 (Милевский 20)

Арсенал - Фенербахче 0:0

Группа H

БАТЭ - Зенит 0:1 (Погребняк 34)

Реал - Ювентус 0:1 (дель Пьеро 17)

 

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