Ужгород подал заявку на проведение Олимпийских игр

Ужгород подал заявку на проведение на его территории Детских олимпийских игр 2012 года.

Об этом сегодня сообщил УНИАН пресс-секретарь Ужгородского городского совета Олег ПОДЕБРИЙ.

По его словам, для того, чтобы ознакомиться с возможностями Ужгорода, его ресурсами для проведения Игр в город приехал Генеральный секретарь Детских олимпийских игр Ричард СМИТ.

Вместе с Ужгородом за право проведения этих соревнований будут бороться еще около десяти городов из стран Евросоюза. Победитель должен быть назван уже в следующем году Международным детским олимпийским комитетом в Афинах.

«Ричард СМИТ во время встречи с мэром Ужгорода Сергеем РАТУШНЯКОМ и другими представителями городской власти рассказал, что должен оценить инфраструктуру, потенциал города, сможет ли он принять достаточно значительное количество участников – более 2,5 тысячи человек . По словам господина СМИТА, это ознакомительный визит, так же он планирует посетить других претендентов», – сказал О.ПОДЕБРИЙ.

По его словам, в Детских олимпийских играх 2012 года примут участие представители, по меньшей мере, 60 стран мира.

“Важнейшим в этих соревнованиях является предоставление возможности странам культурного обмена. Соревнования проходят на протяжении трех дней. Город, который принимает участников соревнований, обязан организовать эти игры и обеспечить проживание, транспорт, питание и охрану”, - сказал на пресс-конференции Р.СМИТ.

В свою очередь, мэр города С.РАТУШНЯК отметил, что Ужгород имеет хорошие шансы на победу.

Для проведения Детских олимпийских игр, по словам О.ПОДЕБРИЯ, в Ужгороде необходимо провести целый комплекс подготовительных работ – начиная с улучшения транспортной инфраструктуры и заканчивая спортивной, то есть обеспечением надлежащего состояния стадионов, спортивных комплексов. «Ужгород имеет неплохие шансы на проведение таких игр, тем более, что уже имеет опыт – город принимал такие соревнования в 1990 году», – отметил О.ПОДЕБРИЙ.

По предварительным подсчетам специалистов Ужгородского городского совета, на подготовку к проведению соревнований Ужгороду необходимо 3 миллиона долларов.

В заявку Ужгорода на проведение Игр, которая направлена в комитет Детских олимпийских игр, включено проведение соревнований по семи видам спорта: легкой атлетике, плаванию, большому теннису, фехтованию, дзюдо, художественной гимнастике, пляжному волейболу.