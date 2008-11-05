Результаты матчей Лиги Чемпионов
Шахтер... пропустил один мяч
Завершились матчи четвертого тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах A-D
Группа A
Клуж - Бордо 1:2 (Дани 9 - Гуркуфф 6, Вендель 38)
Рома - Челси 3:1 (Пануччи 34, Вукинич 48, 58 - Терри 75)
У Челси - 7 очков, у Ромы и Бордо - по 6, у Клужа - 4.
Группа B Анортосис - Интер 3:3 (Бардон 31, Панаги 45, Фрусис 50 - Балотелли 13, Матерацци 44, Круз 80)
Вердер - Панатинаикос 0:3 (Манциос 58, Карагунис 70, Циолис 83)
У Интера - 8 очков, у Анортосиса - 5, у Панатинаикоса - 4, у Вердера - 3
Группа C
Барселона - Базель 1:1 (Месси 62 - Дердийок 82)
Спортинг - Шахтер 1:0 (Дерлей 72)
У Барселоны 10 очков, у Спортинга - 9, у Шахтера - 3, у Базеля - 1.
Группа D Ливерпуль - Атлетико 1:1 (Джеррард 90 пен. - Родригес 37)
Марсель - ПСВ 3:0 (Коне 30, Ньянг 63, 71)
У Атлетико и Ливерпуля - по 8 очков, у ПСВ и Марселя - по 3.
Напомним, что завтра играют (в скобках набранные очки):
E. Ольборг (1) - Вильярреал (7), Селтик (1) - МЮ (7)
F. Лион (5) - Стяуа (1), Фиорентина (2) - Бавария (7)
G. Динамо (5) - Порту (3), Арсенал (7) - Фенербахче (1)
H. БАТЭ (2) - Зенит (1), Реал (6) - Ювентус (7)