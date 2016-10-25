Боксерский цугцванг Владимира Кличко

Более 10 лет братья Кличко доминировали в супертяжелом весе, заранее гарантировав себе попадание во всевозможные боксерские Залы славы, но, вполне возможно, никому из них так и не удастся красиво завершить свою блистательную карьеру, попрощавшись с болельщиками из боксерского ринга после важной победы.

Четыре года назад Виталий Кличко в статусе чемпиона мира по версии WBС завершил нокаутом бой в четвертом раунде против немца Мануэля Чарра. Тогда этот поединок выглядел рядовым, но, как оказалось, он стал последним для Кличко-старшего. Спустя месяц после упомянутого боя Кличко стал депутатом Верховной Рады и отодвинул бокс на второй план в своей жизни.

После поражения от Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года Кличко-младший до сих пор не выходил на ринг

Еще через год Виталий объявил о завершении своей спортивной карьеры, причем выглядело это совершенно буднично - по крайней мере, в Украине к декабрю 2013 года все понимали, что на ринг он больше не выйдет.

Спустя три года наступает время заканчивать карьеру для Владимира Кличко, но путь к последнему бою выглядит для него гораздо более тяжелым, чем у старшего брата. После поражения от Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года Кличко-младший до сих пор не выходил на ринг, а значит, не сделал ни одного шага к тому, чтобы вернуть свои пояса. Череда неудач и форс-мажоров, связанных с постоянными переносами его боев, выглядела бы не так грустно, если бы не возраст Владимира - в будущем марте ему исполнится 41 год.

Еще минувшей весной ситуация для Кличко выглядела очень просто. Теоретическая победа в бое-реванше с Фьюри как раз могла позволить украинцу «уйти в отставку» с двумя топовыми чемпионскими поясами – по версиям WBA и WBO. Однако британец из-за травмы сначала перенес поединок с 9 июля на 29 октября, а потом и вовсе отказался от чемпионских титулов, наевшись кокаина. Отказался, нанеся вред не только себе, но и Кличко, который теперь никак не сможет вернуть свои пояса за один бой.

Команда Кличко быстро сориентировалась в ситуации и начала стратегическую игру, в соответствии с интересами украинца. Первым делом она провела переговоры о декабрьском бое с британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, но, когда стороны почти пришли к компромиссу, лагерь Кличко неожиданно приостановил диалог. Вдруг оказалось, что для экс-чемпиона в приоритете находится чемпионский пояс по версии WBA, а если его не поставят на кон боя против Джошуа, украинец проведет поединок за этот титул с австралийцем Лукасом Брауном – гораздо более легким противником, чем британец. Браун, правда, требовал себе высокий гонорар за бой, но это ничего - как-нибудь бы с ним договорились.

Игру Кличко легко можно понять: поставив цель красиво завершить карьеру, нет смысла искать более сильных соперников при отсутствии спортивной выгоды. Украинский экс-чемпион мира здорово понимает это, ведь он и не прежде не имел славы боксера, который легко соглашался на бои с сильнейшими оппонентами. Словом, ситуация вновь ушла под контроль Владимира, но в понедельник в дело вмешалась его же травма. Теперь Кличко не сможет выйти на ринг до весны 2017 года, а возле его статуса кандидата на возвращение появился знак вопроса.

Игру Кличко легко можно понять: поставив цель красиво завершить карьеру, нет смысла искать более сильных соперников при отсутствии спортивной выгод

Положение, в котором сегодня оказался Владимир, и вправду непростое. Во-первых, он уже 11 месяцев находится без боксерской практики, и еще минимум три месяца не выйдет на ринг. Во-вторых, к весне ситуация с поясами может измениться вновь – к примеру, WBA решит разыграть свой пояс без участия Кличко, а это означает, что на сбор чемпионских титулов украинцу понадобиться гораздо больше времени, а, возможно, и соперников. В-третьих, опять же вспомним возраст Владимира, который и приводит к травмам.

Получается, что теперь Кличко нужно определиться, какой сделать следующий шаг. Основных варианта два. Базовый - устремиться в гонку за поясами с высоким риском уступить в одном из боев вновь. Альтернативный - завершить карьеру еще до весны в качестве проигравшего, но не побежденного. Это боксерский цугцванг для Кличко, который, похоже, еще чувствует в себе силы нокаутировать соперников в ринге. Но, возможно, пришла пора сделать выбор из двух зол и не создавать себе имидж человека, который не знает, когда нужно вовремя остановиться.

В конце концов, бокс - это не футбол, где в прощальном поединке можно сыграть вполсилы и все равно получить овации от болельщиков. Ну, а триумфальное завершение карьеры, как у Леннокса Льюиса или Флойда Мейвезера, складывается лишь у немногих спортсменов.