О поединке Кличко-Брок официально объявят 19 сентября

О поединке КЛИЧКО-БРОК будет официально объявлено 19 сентября.

«Спорт сегодня» сообщает, 11 ноября в Нью-Йорке Владимир КЛИЧКО проведет бой против 31-летнего американца Келвина БРОКА. В этот день украинский боксер собирается не только защитить свой титул, но и отметить сразу два юбилея. Во-первых, он отметит десятилетие своей профессиональной карьеры, а во-вторых проведет пятидесятый поединок на профессиональном ринге.

Говоря о своем сопернике, В.КЛИЧКО заявил: "Келвин БРОК - сильный боец. Результаты его поединков как на любительском, так и на профессиональном рингах, говорят сами за себя. Я осознаю то, насколько К.БРОК опасен и ни в коем случае не хочу его недооценивать".

Впрочем, К.БРОК уже видит себя чемпионом. "Когда я только начал заниматься боксом, я сказал, что обязательно стану чемпионом мира в тяжелом весе. И наконец-то 11 ноября моя мечта осуществится. Я собираюсь победить Владимира уверенно и зрелищно. Моя победа не будет вызывать сомнений", - заявил К.БРОК.

19 сентября в Нью-Йорке состоится первая пресс-конференция, посвященная этому поединку, где В.КЛИЧКО и К.БРОК впервые будут официально представлены друг другу в качестве соперников. В.КЛИЧКО сейчас находится в Лос-Анджелесе, где, по его словам, проводит завершающий этап переговоров о своем поединке против К.БРОКА, отмечает АМИ «Новости-Украина».