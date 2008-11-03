Кличко выйдет на бой с Рахманом

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО 13 декабря проведет бой с американцем Хасимом РАХМАНОМ, который уже дважды был чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщается на официальном сайте братьев КЛИЧКО, бой состоится 13 декабря в Маннгайме (Германия).

Как сообщалось, 25 октября российский боксер, обязательный претендент на титул по версии IBF Александр ПОВЕТКИН отказался от боя с Владимиром КЛИЧКО из-за полученной на тренировке травмы. Это бой планировалось провести именно 13 декабря в Маннгайме.