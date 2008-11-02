Луческу взял курс на Лиссабон

Сегодня, 2 ноября, в 16:00 по киевскому времени аэробус А-320 с футболистами «Шахтера» на борту поднялся в воздух из донецкого аэропорта и взял курс на Лиссабон, сообщает пресс-служба клуба. «Шахтер» отправился в столицу Португалии для участия в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов в таком составе:

Вратари: Андрей Пятов, Рустам Худжамов, Богдан Шуст.

Защитники: Томаш Хюбшман, Разван Рац, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Дмитрий Чигринский, Николай Ищенко, Артем Федецкий, Владимир Езерский.

Полузащитники: Игор Дуляй, Фернандиньо, Жадсон, Мариуш Левандовски, Алексей Гай, Виллиан, Дарио Срна.

Нападающие: Евгений Селезнев, Луис Адриано, Александр Гладкий, Брандау, Марсело Морено.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» - «Шахтер» состоится во вторник 4 ноября на ст-н «Жозе Алваладе», Лиссабон. Начало в 21:45. Прямая трансляция - на телеканале «Украина».