Ворскла зубами вырывает победу у Металлурга Д

В принципиальнейшем матче 13 тура Чемпионата Украины по футболу полтавская Ворскла на последних секундах матча вырвала победу с минимальным счетом 1:0 у донецкого Металлурга. Единственный гол, приняв на голову фланговый навес в борьбе перед воротами, забил на 90 минуте Ахмед Янузи.

На данный момент завершился еще один сегодняшний матч. Встреча во Львове оказалась куда более результативной - болельщики увидели целых 6 голов.

ФК Львов - Таврия 2:4 (Ващук 26, Гордиенко 40 - Ковпак 5, 15, Гоменюк 32, Артеменко 90+3).