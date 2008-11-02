Клуб Реброва стал чемпионом России по футболу

Казанский "Рубин" досрочно завоевал золотые медали чемпионата России по футболу 2008 года, обыграв подмосковный "Сатурн" в 27-м туре премьер-лиги, сообщает РИА "Новости".

В воскресенье "Рубин" (в котором играет украинец Сергей Ребров) победил "Сатурн" со счетом 2:1. Набрав 60 очков, команда Курбана Бердыева за три тура до окончания чемпионата стала недосягаемой для московского ЦСКА, который с 50 баллами занимает второе место.

Автором "золотого" гола стал опытнейший сербский форвард "Рубина" Саво Милошевич, забивший на 89-й минуте встречи.

Нули на табло, справедливо отражавшие характер и содержание матча, горели вплоть до 75-й минуты, когда вышедший на замену Роман Адамов поразил ворота Антонина Кински рикошетом от дальней штанги. Этот гол для экс-форварда "Москвы", который переехал в Казань по ходу сезона, стал первым за "Рубин".

Пять минут спустя Петр Немов ударом с близкого расстояния сравнял счет. Впрочем, откладывать оформление чемпионства до следующего матча, который через неделю пройдет в Казани, "Рубин" не захотел. На 89-й минуте Милошевич, воспользовавшись отличной скидкой Хасана Кабзе, забил решающий гол.

"Рубин" получил возможность оформить чемпионство уже в 27-м туре, после того как накануне "Спартак" победил ЦСКА в московском дерби, прервав многолетнюю безвыигрышную серию в матчах с армейцами. Впрочем, ЦСКА остается фаворитом в споре за серебряные медали чемпионата.

Положение команд в турнирной таблице: "Рубин", 60 очков (27 матчей); ЦСКА, 50 (27); "Динамо", 44 (26); "Амкар", 44 (27); "Спартак" Москва, 43 (27); "Зенит", 43 (27)...

В чемпионате-2008 "Рубину" осталось провести три матча: с грозненским "Тереком" (9 ноября) и "Локомотивом" (22 ноября) в Казани и с ЦСКА (16 ноября) в Москве.

"Рубин" стал шестым золотым призером в истории чемпионатов России по футболу после столичных "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, владикавказской "Алании" и питерского "Зенита".

"Мы счастливы! Слава Аллаху, он услышал наши молитвы, - эмоционально заявил в эфире телеканала "НТВ-Плюс" главный тренер казанской команды Курбан Бердыев. - Хочу поздравить наших болельщиков и руководство республики Татарстан... Мы долго шли к этому и, слава Аллаху, это случилось".