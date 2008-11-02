Роберто Карлоса любят «раздевать» футболисты

Известный защитник Фенербахче Роберто Карлос раздает огромное количество своих футболок - именно такой интересный факт подметила турецкая газета Milliyet.

Так, на каждый матч знаменитый футболист берет пять футболок - этого с трудом хватает для того, чтобы удовлетворить нужды игроков соперника Фенербахче. Роберто получает предложения об обмене футболками от футболистов почти ежеминутно - до выхода на поле, в перерыве и после окончания матча. Карлос обычно дарит две футболки, которые использует во время матча, первым двум игрокам, которые к нему обращаются.

Помимо этого он дарит еще три своих футболки, которые приносит с собой, тем футболистам, которые заходят после игры в раздевалку и просят их. В основном за эти футболки защитник платит из своего кармана, потому что ему, как и другим игрокам Фенербахче, выдается определенное количество маек.

За остальные Карлос платит сам и в итоге за год расходует на эти дела приличную сумму. Еще один интересный нюанс - обычно много футболок, подписанных Карлосом, держат в багажниках автомобилей руководители Фенербахче. Это делается в связи с тем, что куда бы они не отправились, люди просят у них майки с третьим номером.

Footbal.ua