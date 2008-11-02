Сенсация в английской премьер-лиге

Завершились сегодняшние матчи 11-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - Фулхэм 1:0 (Саа 87)

МЮ - Халл Сити 4:3 (Роналду 3, 43, Каррик 28, Видич 56 - Кузен 22, Менди 69, Джеованни 81 пен.)

Миддлсбро - Вест Хэм 1:1 (Мидо 84 - Маллинз 21)

Челси - Сандерленд 5:0 (Алекс 27, Анелька 30, 45+1, 53, Лемпард 50)

Сток Сити - Арсенал 2:1 (Фуллер 11, Олофиньяна 74 - Клиши 90+4)

Портсмут - Уиган 1:2 (Кранчар 82 - Заки 45 пен., Хески 90)

Вест Бромвич - Блэкберн 2:2 (Беднар 55, Миллер 62 - Маккарти 12 пен., Эндрюс 89)

Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 (Каррагер 68 автогол, Павлюченко 90 - Куйт 3).

К бесспорным сенсациям можно отнести победу "безнадежного" еще два тура назад аутсайдера "Тоттенхэма" над не знавшим поражений лидером Лиги "Ливерпулем". Да и сам сюжет стоит упоминания: Ливерпуль забил быстрый гол, давил всю игру, "своими же силами" сравнял счет во второй половине матча и проиграл на последней минуте.

Тур завершится матчами Болтон - Манчестер Сити (2 ноября) и Ньюкасл - Астон Вилла (3 ноября).