Определился соперник Владимира Кличко

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO Владимир Кличко будет защищать свой титул в поединке с американцем Хасимом Рахманом, сообщает Fightnews.com со ссылкой на представителя украинского супертяжеловеса.

Рахман - экс-чемпион мира, ныне 4-й в рейтинге IBF, провел на профессиональном ринге 53 боя, одержав 45 побед (36 - нокаутом).

Бой пройдет, как и планировалось, 13 декабря в Мангейме (Германия). Права на трансляцию принадлежат спортивному каналу HBO.

Выбор на Хасима Рахмана пал в качестве замены возглавляющему рейтинг IBF российскому боксеру Александру Поветкину. Россиянин 25 октября подвернул ногу на тренировке и не успевал восстановить форму к 13 декабря. Организатор боя - компания Klitschko Management Group - объявила, что бой состоится с одним из "хорошо известных боксеров из первой десятки мирового рейтинга".