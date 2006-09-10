Михаэль Шумахер объявил о завершении карьеры

Семикратный чемпион мира по "Формуле-1" немец Михаэль Шумахер объявил о том, что после окончания чемпионата мира нынешнего года он завершит спортивную карьеру. Он объявил о своем уходе после победы на Гран-при Италии, которая стала 90-й в его карьере. Шумахер до двух очков сократил свое отставание от лидера первенства Фернандо Алонсо.

Напомним, что в воскресенье Михаэль Шумахер стартовал со второго места на домашней для Ferrari гонке в Монце, но по ходу дистанции сумел опередить пилота McLaren-Mercedes финна Кими Райкконена и гонщика команды BMW-Sauber поляка Роберта Кубицу. Фернандо Алонсо из Renault не сумел добраться до финиша из-за отказа двигателя.

Таким образом, перед завершением карьеры Шумахер имеет шанс стать восьмикратным чемпионом мира. До окончания чемпионата мира осталось всего три гонки – Гран-при Китая (1 октября), Гран-при Японии (8 октября) и Гран-при Бразилии (22 октября). В бразильском Интерлагосе Михаэль Шумахер проведет свою последнюю гонку в "Формуле-1".

Автолента.ру