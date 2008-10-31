Федерация футбола разгневана фривольным манипулированием

Федерация футбола Украины выражает возмущение по поводу публичных заявлений чиновников Национального агентства по вопросам подготовки к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, которые дискредитируют процесс подготовки Украины к Евро-2012.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ФФУ.

«Такие высказывания свидетельствуют об отсутствии каких-либо признаков информационной дисциплины, о вопиющих нарушениях элементарных правил корпоративной этики. Как результат – очередной, искусственно созданный вокруг проекта Евро-2012 информационный скандал, который ведет к снижению международного рейтинга и авторитета нашей страны в глазах ее потенциальных партнеров”, - отмечается в заявлении.

В Федерации футбола Украины расценивают “фривольное манипулирование цифрами и статистикой со стороны госчиновников как злоупотребление должностным положением, которое повлекло негативные для страны последствия”.

ФФУ не сомневается в том, что правительство Украины, в свою очередь, адекватно отреагирует на этот резонансный факт, и предпримет необходимые меры для недопущения в будущем подобных инцидентов.

Как сообщалось, вчера, 30 октября, одно из отечественных информагентств со ссылкой на слова заместителя председателя Национального агентства Украины по проведению Евро-2012 Евгения ВИЛИНСКОГО распространило информацию о якобы прекращении строительных работ на 80% объектов к Евро-2012.

В тот же день новый руководитель Федерации футбола Польши Гжегош ЛЯТО заявил, что “Польша в любом случае выполнит свои обещания, но если Украина этого не сделает, тогда мы можем провести турнир вместе с Германией”.

Министр Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня сообщил, что новый руководитель Федерации футбола Польши Г.ЛЯТО уже опроверг свое заявление.