Червоненко провел ночные консультации с поляками

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО убежден, что Украина и Польша как одна команда продолжат сотрудничество в вопросе организации Евро-2012.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Е.ЧЕРВОНЕНКО по поводу высказывания новоизбранного президента польской Федерации футбола Гжегожа ЛЯТО о том, что Польша, в случае неготовности Украины принимать Евро-2012, может организовать это мероприятие с Германией.

”Заявление Г.ЛЯТО вызвало у меня смущение. Своими словами он оскорбил, в первую очередь, своих коллег по футбольной федерации – Михала ЛИСТКЕВИЧА и Григория СУРКИСА. Ведь именно они приложили огромные усилия, чтобы Украина и Польша получили право принимать Евро-2012”, - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

В то же время он заметил, что Евро-2012 – это проект общегосударственного значения, ответственность за который взяли на себя правительства двух стран. “Поэтому Г.ЛЯТО не уполномочен представлять официальную государственную позицию Польши”, - убежден председатель Нацагентства.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также сообщил, что этой ночью провел телефонные консультации со своим коллегой Марчином ГЕРРОЙ, который возглавляет союз PL2012 – аналог украинского Национального агентства по подготовке к Евро-2012 в Польше. “М.ГЕРРА заверил меня, что позиция Польши относительно партнерства с Украиной остается неизменно конструктивной”, - констатировал по результатам беседы Е.ЧЕРВОНЕНКО.

В связи с этим он выразил уверенность, что Украина и Польша и в дальнейшем будут работать на Евро-2012 как одна команда.

Как сообщал УНИАН, 30 октября новый президент Федерации футбола Польши Гжегош ЛЯТО назвал Германию возможным потенциальным соорганизатором в проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Сегодня, 31 октября, министр Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО официально обратился к министру спорта Польши Мирославу ДЖЕВЕЦКОМУ с требованием дать объяснение относительно заявлений польских должностных лиц о возможной замене Украины как партнера в организации чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Вместе с тем Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что новый руководитель Федерации футбола Польши Гжегош ЛЯТО, который сделал конфликтное заявление, уже его опроверг.