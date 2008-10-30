Кличко требует отнять у Посольства Божьего легкоатлетический манеж

Фракция Блока Виталия Кличко в Киевсовете просит депутатов вернуть Легкоатлетический манеж на Березняках спортсменам и расторгнуть соглашение об аренде большей части этого комплекса религиозной общиной «Посольство Благословенного царства Божьего».

Соответствующее заявление озвучил сегодня на заседании сессии Киевсовета лидер блока Виталий КЛИЧКО.

Он отметил, что Киевсовет своим решением отдал в пользование религиозной организации почти 4 тыс. квадратных метров детского легкоатлетического манежа. При этом детям для занятий спортом официально оставили 17 кв. м.

По убеждению В.КЛИЧКО, такая ситуация алогична.

“Это или насмешка над детьми, или техническая ошибка с перепутанными цифрами. И мы требуем исправить эту ужасную ошибку: дать детям полноценное помещение для занятий спортом, а “Посольству Божьему” – 17 кв. м», - заявил В.КЛИЧКО.

Лидер фракции также отметил, что на протяжении нескольких лет депутаты разных уровней и суды высших инстанций пытаются выселить церковь Сандея АДЕЛАЖДИ из этого спортивного заведения. В то же время, до сих пор религиозная община остается там.

“Реконструкция манежа не велась, легкоатлетическое покрытие стоимостью почти миллион гривень до сих пор продолжает гнить на складе”, - отметил В.КЛИЧКО.

Блок Виталия Кличко требует от Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО отчета о финансовом вкладе С.АДЕЛАДЖИ и его общины в бюджет столицы за «пользование» огромной площадью легкоатлетического манежа, и расторжения договора с ним.

«Киевсовет Легкоатлетический манеж на Тычины, 18 должен вернуться детям. Власть должна немедленно подготовить соответствующий проект решения”, - заявил В.КЛИЧКО.

Справка УНИАН. Легкоатлетический манеж на территории спортивного комплекса на просп. Павла Тычины, 18, в Киеве уже много лет использует религиозная организация «Посольство благословенного царства Божьего для всех народов”, пастором которой является Сандей АДЕЛАДЖА, как место проведения богослужений. Площадь арендуемой территории составляет 3 тыс. 470 кв. м.

В 2004 году “Посольству Божьему” был выделен участок на Днепровской набережной площадью 2,62 га для строительства, эксплуатации и обслуживания культового сооружения, в то же время организация осталась в Легкоатлетическом манеже.

1 ноября 2006 г. Киевсовет должен был рассмотреть вопрос о возможности продления аренды Легкоатлетического манежа “Посольством Божьим”, но перенес его на следующую сессию. Еще тогда депутаты отметили, что существуют нормы действующего законодательства, запрещающие использовать спортивные сооружения не по прямому назначению.

В апреле 2007 г. заместитель председателя ВР Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с депутатским запросом относительно соблюдения законности во время использования религиозной организацией “Посольство благословенного царства Божьего для всех народов” помещения Легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства. В обращении Н.ТОМЕНКО отметил, что, невзирая на наличие более чем 10 судебных решений, включительно с решениями Высшего хозяйственного суда и Верховного Суда Украины, помещение Легкоатлетического манежа до сих пор противозаконно занято церковью и используется для проведения богослужений. По данным депутата, с ноября 2003 года за пользование этим помещением церковью в бюджет города не поступают средства, в результате чего потери города составляют более полутора миллиона гривень. Кроме того, из-за отказа “Посольства благословенного царства Божьего для всех народов” освободить помещение центрального зала манежа нет возможности приступить к запланированным работам по реконструкции.