Федерацию футбола Польши возглавил один из лучших нападающих

Гжегож Лято избран новым президентом Федерации футбола Польши (ФФП), которая вместе с Украиной является хозяйкой чемпионата Европы 2012 года, сообщает АР.

На посту главы ФФП 58-летний Лято сменил Михала Листкевича, отстраненного от должности в связи с расследованием коррупционного скандала. Листкевич был отстранен решением арбитражного суда национального олимпийского комитета Польши, а временным управляющим ФФП 29 сентября был назначен Роберт Завлоцки.

После этого ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением о том, что они не признают нового главу ФФП. В заявлении ФИФА и УЕФА отмечалось, что решение польского правительства противоречит "фундаментальному принципу автономии спортивных федераций", и если Польша не примет условия ФИФА, то страна с большой долей вероятности будет лишена права провести Евро-2012.

6 октября Михал Листкевич сообщил, что ему и министерству спорта страны удалось найти компромиссное решение, благодаря которому футбольным властям Польши удалось избежать санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Гжегож Лято (Grzegorz Lato) - один из лучших нападающих в истории Польши, который в 104 матчах (самое большое количество игр за сборную) забил 45 голов, чемпион Олимпийских игр 1972 года, лучший бомбардир чемпионата мира 1974 года.. По окончании карьеры работал тренером ряда польских футбольных клубов, занялся политический деятельностью: сенатор Польши в 2001-2005 годах.