Итоги 10-го тура английской Премьер-лиги
Тоттенхэм спас очко на последней минуте
Завершился 10-й тур английской Премьер-лиги
Астон Вилла - Блэкберн 3:2 (Люк Янг 45+1, Барри 65, Агбонлахор 87 - Уорнок 30, Эмертон 90+4)
Фулхэм - Уиган 2:0 (Джонсон 11, 63)
Халл Сити - Челси 0:3 (Лемпард 3, Анелька 50, Малуда 75)
Сток Сити - Сандерленд 1:0 (Фуллер 73)
Арсенал - Тоттенхэм 4:4 (Сильвестр 37, Галлас 46, Адебайор 64, ван Перси 68 - Бентли 13, Бент 67, Дженас 89, Леннон 90+4)
Болтон - Эвертон 0:1 (Феллаини 90)
Ливерпуль - Портсмут 1:0 (Джеррард 75 пен.)
МЮ - Вест Хэм 2:0 (Роналду 13, 29)
Миддлсбро - Манчестер Сити 2:0 (Афонсо Алвеш 53 пен. О`Нил, 90+4)
Напомним, что вчера состоялся матч
Ньюкасл - Вест Бромвич 2:1 (Бартон 10 пен, Мартинс 42 - Миллер 65)
Таким образом, Ливерпуль сохранил свое единоличное лидерство с 26 очками. У Челси - 23 очка. У Халл Сити, Арсенала и Астон Виллы - по 20 очков, у МЮ (игра в запасе) - 18
Портсмут с 14 очками, МСити, Миддлсбро - с 13, Сандерленд, Вест Хэм, Блекберн, Эвертон - с 12 очками образовали среднюю часть таблицы.
Фулхэм - 11, Сток Сити и Вест Бромвич - по 10, Ньюкасл - 9, Уиган и Болтон - по 8.
Тоттенхэм спас казалось бы уже проигранный матч в концовке, но последнее место пока сохраняется за ним - 6 очков.