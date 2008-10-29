Результаты 1/8 Кубка Украины по футболу

В четвертьфинале не будет Днепра

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Кубка Украины по футболу: Феникс-Ильичевец - Таврия 0:2 (Зборовский 51, Гоменюк 76) Закарпатье - Шахтер 1:4 (Костюк 70 - Селезнев 14, Виллиан 48, Морено 63, Рац 86 пен.) ПФК Александрия - Днепр 1:1, по пенальти 6:5 ( Постолатьев 38 - Карноза 4) Сталь - ФК Львов 2:0 (Назаренко 29) ФК Харьков - Металлург Д 0:2 (Фабиньо 24, Кингсли 62) Металлист - Арсенал 3:1 (Коваль 6, Обрадович 28 пен., Зезе 90+3 - Старгородский 69 пен.) Динамо - Заря 2:0 (Ярмоленко 15, Саблич 21) Напомним, что вчера сыграли Оболонь - Ворскла 1:4 (Онысько 14 - Кулаков 17, Онысько 77 автогол, Кравченко 81, Сачко 90+2)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter