Глава Львовской ОГА: у кого температура 36,6, должен понимать ситуцию

Председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ считает, что начать строительство стадиона к Евро-2012 во Львове необходимо со следующего понедельника, 3 ноября, иначе – «полетят головы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Если мы с 3 ноября не начнем строить, то приезжает УЕФА и говорит нам: «До свидания». Кто трезвый и имеет температуру 36,6, должен понимать эту ситуацию», - заметил львовский губернатор.

По его словам, к 1 ноября будет определен генподрядчик строительства стадиона во Львове.

«Об определении генподрядчика строительства стадиона к Евро-2012 1 ноября я лично буду докладывать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который в этот день будет находиться во Львове по случаю торжеств к 90-й годовщине ЗУНР», - сказал Н.Кмить.

По его словам, генподрядчика будут выбирать из, скорее всего, трех фирм: немецкой «Хохтиф», фирмы из Турции и компании из Львова, названия которых глава ОГА не обнародовал.

Выберут генподрядчика сопредседатель Оргкомитета по проведению во Львове Евро-2012 – Н.Кмить, председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК, городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

«В случае неизбрания к 1 ноября генподрядчика, право проведения Евро-2012 может перейти к польскому городу Хожув или украинским городам: Харькову или Одессе», - отметил Н.Кмить.