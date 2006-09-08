Дарио Срна извинился за ”небольшую потасовку” в ночном клубе

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио СРНА принес извинения тренерам и футболистам обеих команд за скандальное поведение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер", об этом рассказал сам футболист во время встречи с журналистами на тренировочной базе клуба.

"Я сделал ошибку вместе с ОЛИЧЕМ и БАЛАБАНОМ… Я бы хотел еще раз извиниться перед футболистами и тренером Хорватии", - сказал Д.СРНА.

На вопрос журналистов, какой именно проступок он совершил, Д.СРНА ответил уклончиво: "Что сделано, то сделано… Мы пошли в кафе… Поэтому я ничего не говорю, кроме того, что допустил ошибку и был не прав".

На вопрос, какое наказание он понес, игрок "Шахтера" сообщил, что как игрок сборной он пропустил одну игру национальной команды и оштрафован на 2 тыс. евро.

Как сообщали СМИ, вместе с коллегами по национальной команде Ивицей ОЛИЧЕМ и Бошко БАЛАБАНОМ Д.СРНА в ночь со 2 на 3 сентября подебоширил в одном из ночных клубов Загреба, организовав небольшую потасовку.