Украинец забил один из лучших голов российской Премьер-лиги (видео)

Мало чем примечательный матч очередного тура чемпионата России между Шинником и Спартаком из Нальчика подарил болельщикам один из красивейших голов в РПЛ нынешнего сезона.

Интересно, что забил его 28-летний нападающий Шинника, украинец Роман Монарев, в свое время поигравший в Звезде (Кировоград), Кривбассе и киевском Арсенале (ЦСКА).

Get the Flash Player to see this player.

Football.ua