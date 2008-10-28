Украинец забил один из лучших голов российской Премьер-лиги (видео)
16:19, 28 октября 2008Спорт
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28-летний нападающий Шинника
Мало чем примечательный матч очередного тура чемпионата России между Шинником и Спартаком из Нальчика подарил болельщикам один из красивейших голов в РПЛ нынешнего сезона.
Интересно, что забил его 28-летний нападающий Шинника, украинец Роман Монарев, в свое время поигравший в Звезде (Кировоград), Кривбассе и киевском Арсенале (ЦСКА).
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