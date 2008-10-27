С Поветкиным или без, но бой Кличко 13 декабря состоится

Владимир Кличко проведет бой 13 декабря против "хорошо известного боксера" вместо поединка с россиянином Александром Поветкиным, который не сможет выйти на ринг из-за травмы, сообщает Fightnews.com со ссылкой на представителя украинского супертяжеловеса.

Поветкин, готовясь к бою с чемпионом мира по версиям WBO и IBF, получил травму. Узнав о том, что россиянин сразиться с Владимиром в намеченные сроки не сможет, команда украинского боксера дала понять, что Кличко "не намерен отказываться от защиты титулов в Мангейме 13 декабря".

"Мы уже ведем активные переговоры с потенциальными соперниками - хорошо известными боксерами из первой десятки мирового рейтинга", - отметил управляющий директор компании Klitschko Management Group Бернд Бетке.