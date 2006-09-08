Сколько Ахметов платит тренеру и игрокам ”Шахтера”

Лидером по зарплате является тренер "Шахтера" Мирча Луческу - 266 тысяч долларов в месяц. Среди футболистов - горняк Франселино Матузалем - $192 тысячи. В число самых высокооплачиваемых в Украине также входят бразильцы Элано ("Шахтер") и Ринкон ("Динамо") - $100 тысяч в месяц. Суммы 80-90 тысяч долларов называются в отношении динамовцев Клебера, Верпаковскиса, Юссуфа и горняков Хюбшмана, Фернандиньо, Жадсона, Агаховы.

Покойный Евгений Кучеревский как-то сказал о зарплате в футболе: "По сравнению с простыми людьми наши зарплаты, конечно, лучше. Только это не у нас много, а у них мало".

Газета "Сегодня"