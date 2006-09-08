Кличко проведет бой с «боксирующим банкиром»

В четверг промоутер украинского боксера Владимира Кличко официально назвал имя соперника своего клиента в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Им, как и ожидалось, стал американский боксер Келвин Брок по прозвищу «боксирующий банкир».

До сегодняшнего дня имя Брока называлось в числе главных претендентов на бой с украинским тяжеловесом, и, как заявлял сам американец, все детали поединка уже давно обговорены и сторонам остается лишь поставить подписи. И вот вчера пришло долгожданное подтверждение тому, что Владимир Кличко и Келвин Брок подписали контракт на бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF и IBO.

Бой состоится 11 ноября в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Обком со ссылкой на Газета.ру