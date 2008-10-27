Итоги 9-го тура английской Премьер-лиги
Лидер сменился
Сегодняшними матчами завершился 9-й тур английской Премьер-лиги
Челси - Ливерпуль 0:1 (Хаби Алонсо 10)
Манчестер Сити - Сток Сити 3:0 (Робиньо 14, 47, 72)
Тоттенхэм - Болтон 2:0 (Павлюченко 17, Бент 76 пен.)
Уиган - Астон Вилла 0:4 (Барри 22 пен., Агбонлахор 57, Карью 62, Сидвелл 90)
Вест Хэм - Арсенал 0:2 (Фобер 75 автогол, Адебайор 90)
Портсмут - Фулхэм 1:1 (Крауч 61 - Демпси 87)
Напомним, что вчера сыграли
Блэкберн - Миддлсбро1:1 (Маккартни 90 - Алвеш 74)
Вест Бромвич - Халл Сити 0:3 (Заятте 46, Джеованни 62, Кинг 66)
Сандерленд - Ньюкасл 2:1 (Сиссе 20, Ричардсон 75 - Амеоби 30)
Эвертон - МЮ 1:1 (Феллаини 63 - Флетчер 22).
Таким образом, Ливерпуль становится единоличным лидером первенства с 23 очками. У Челси и Халл Сити - по 20 очков.
Арсенал - 19 очков, Астон Вилла -17, МЮ - 15, Портсмут -14, МСити - 13.
У трех команд (Сандерленд, Вест Хэм, Блекберн) - по 12 очков, у двух (Вест Бромвич, Миддлсбро) - по 10, и сразу за Эвертоном (9) еще группа из трех команд с 8 очками (Фулхэм, Уиган, Болтон).
Замыкают таблицу Сток Сити (7), Ньюкасл (6) и одержавший первую победу с новым тренером Тоттенхэм (5 очков).