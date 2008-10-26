Итоги 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Двумя сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу

ФК Харьков - Шахтер 0:0

Металлург Д - Металлист 0:2 (Тришович 86, Конюшенко 88).

Напомним, что ранее состоялись матчи:

Черноморец - Днепр 1:1 (Косырин 14 - Воробей 7)

Кривбасс - Ильичевец 0:0

Карпаты - Металлург З 0:0

Таврия - Динамо 1:3 (Идахор 64 - Бангура 6, Милевский 54, 86)

Заря - ФК Львов 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранец 44)

Арсенал - Ворскла 0:0

Поскольку из 8 матчей 6 закончились вничью, перемен в таблице немного: большинство участников первенства "синхронно" продвинулись на одно очко. Исключения: Динамо (31 очко), оторвавшееся от Металлурга Д (26), и Металлист (24), приблизившийся к тому же Металлургу Д.

Места с 4-го по 14-е принадлежат обладателям "одноочковых достижений":

4. Ворскла 20

5. Металлург З 20

6. Днепр 17

7. Заря 17

8. Шахтер 16

9. Черноморец 14

10. Кривбасс 14

11. Карпаты 12

12. Арсенал 11

13. Ильичевец 10

14. ФК Львов 9

Благодаря боевой ничьей ФК Харьков теперь не единоличный аутсайдер, а вместе с Таврией - по 7 очков.