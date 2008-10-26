Итоги 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлист сделал концовку матча
Двумя сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу
ФК Харьков - Шахтер 0:0
Металлург Д - Металлист 0:2 (Тришович 86, Конюшенко 88).
Напомним, что ранее состоялись матчи:
Черноморец - Днепр 1:1 (Косырин 14 - Воробей 7)
Кривбасс - Ильичевец 0:0
Карпаты - Металлург З 0:0
Таврия - Динамо 1:3 (Идахор 64 - Бангура 6, Милевский 54, 86)
Заря - ФК Львов 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранец 44)
Арсенал - Ворскла 0:0
Поскольку из 8 матчей 6 закончились вничью, перемен в таблице немного: большинство участников первенства "синхронно" продвинулись на одно очко. Исключения: Динамо (31 очко), оторвавшееся от Металлурга Д (26), и Металлист (24), приблизившийся к тому же Металлургу Д.
Места с 4-го по 14-е принадлежат обладателям "одноочковых достижений":
4. Ворскла 20
5. Металлург З 20
6. Днепр 17
7. Заря 17
8. Шахтер 16
9. Черноморец 14
10. Кривбасс 14
11. Карпаты 12
12. Арсенал 11
13. Ильичевец 10
14. ФК Львов 9
Благодаря боевой ничьей ФК Харьков теперь не единоличный аутсайдер, а вместе с Таврией - по 7 очков.