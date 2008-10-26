Результаты 9-го тура английской Премьер-лиги
00:03, 26 октября 2008Спорт
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Вот тебе и дебютант
Завершились сегодняшние матчи 9-го тура английской Премьер-лиги
Блэкберн - Миддлсбро 1:1 (Маккартни 90 - Алвеш 74)
Вест Бромвич - Халл Сити 0:3 (Заятте 46, Джеованни 62, Кинг 66)
Сандерленд - Ньюкасл 2:1 (Сиссе 20, Ричардсон 75 - Амеоби 30)
Эвертон - МЮ 1:1 (Феллаини 63 - Флетчер 22)
Основанный в 1904 г. Халл-Сити впервые в своей истории играет в Премьер-лиге. И вот сравнялся по очкам (20) с лидерами: Челси и Ливерпулем. Завтра, кстати, состоится матч между ними, а также игры (в скобках набранные очки):
Портсмут (13) - Фулхэм (7)
Вест Хэм (12) - Арсенал (16)
Тоттенхэм (2) - Болтон (8)
Уиган (8) - Астон Вилла (14)
Манчестер Сити (10) - Сток Сити (7)
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