Результаты 9-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 9-го тура английской Премьер-лиги

Блэкберн - Миддлсбро 1:1 (Маккартни 90 - Алвеш 74)

Вест Бромвич - Халл Сити 0:3 (Заятте 46, Джеованни 62, Кинг 66)

Сандерленд - Ньюкасл 2:1 (Сиссе 20, Ричардсон 75 - Амеоби 30)

Эвертон - МЮ 1:1 (Феллаини 63 - Флетчер 22)

Основанный в 1904 г. Халл-Сити впервые в своей истории играет в Премьер-лиге. И вот сравнялся по очкам (20) с лидерами: Челси и Ливерпулем. Завтра, кстати, состоится матч между ними, а также игры (в скобках набранные очки):

Портсмут (13) - Фулхэм (7)

Вест Хэм (12) - Арсенал (16)

Тоттенхэм (2) - Болтон (8)

Уиган (8) - Астон Вилла (14)

Манчестер Сити (10) - Сток Сити (7)