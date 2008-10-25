Бой Кличко и Поветкина не состоится

Боксер-супертяжеловес Александр Поветкин получил травму стопы по время тренировки, и его бой с чемпионом мира по версиям IBF и WBO украинцем Владимиром Кличко 13 декабря в немецком Мангейме не состоится, сообщил РИА Новости менеджер российского спортсмена Владимир Хрюнов.

"Во время пробежки в лесу Саша оступился через ступню вперед, - рассказал Хрюнов. - Мы сейчас сделали обследование, и в понедельник будет заключение".