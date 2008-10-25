Результаты 12-го тура чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 12-го тура Чемпионата Украины по футболу Черноморец - Днепр 1:1 (Косырин 14 - Воробей 7) Кривбасс - Ильичевец 0:0 Карпаты - Металлург З 0:0 Таврия - Динамо 1:3 (Идахор 64 - Бангура 6, Милевский 54, 86) Заря - ФК Львов 1:1 (Шевчук 90 - Г.Баранец 44) Напомним, что вчера Арсенал и Ворскла сыграли вничью 0:0 Завтра тур завершится матчами Металлург Д (пока 26 очков) - Металлист (21) и ФК Харьков (6) - Шахтер (15).

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