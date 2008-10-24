Андрей Гусин возвращается в Киев

35-летний украинский полузащитник Андрей Гусин, с которым разорвал контракт «Сатурн», не будет тренироваться с молодежной командой «Москвы», несмотря на разрешение тренера главной команды Олега Блохина и молодежной – Михаила Соловьева.

Об этом главный тренер «горожан» сообщил «Советскому спорту». Вчера Гусин пообщался с Блохиным на стадионе имени Стрельцова, а затем прокомментировал свое решение: «Поеду в Киев, где буду самостоятельно поддерживать форму и ждать вариантов трудоустройства».