Три гола головой. И много безголовости

Сборная Украины успешно начала свой длинный путь в отборочном турнире к австрийско-швейцарскому финалу чемпионата Европы – 2008. Тяжелая победа над командой Грузии 3–2 оставляет много вопросов относительно качества игры украинских футболистов, но первый взнос в турнирную таблицу положен. И это главное, когда впереди еще 11 очень и очень непростых матчей.

Наблюдая вчерашний поединок, невозможно было избежать сравнения с игрой сборной Украины на недавнем чемпионате мира. И в большинстве матчей в Германии, и вчера на киевском Олимпийском стадионе наши футболисты демонстрировали упрямство, не боялись идти в столкновение, в стык.

В матчах с соперниками более-менее близкими по классу – Тунис, Швейцария, Грузия – такая игра приносит желаемый результат. Что было в матчах с Испанией, Италией – видели, что будет в следующих матчах с теми же итальянцами, французами – увидим. Как говорят опытные менеджеры, задания нужно решать в меру их поступления.

Олег Блохин – безусловно, опытный тренер, и лучше нас знает возможности каждого из игроков и кандидатов в сборную, знает, какие козыри у него на руках.

И если рядовому болельщику казалось, что удачное выступление сборной Украины на чемпионате мира является границей, потолком для большинства ее игроков, и наступило время обновить команду, то главному тренеру не приходилось выбирать – кого ставить на первый матч нового большого похода: он бросил в бой старую гвардию, уговорив даже Гусина, который уже заявил, что не будет больше играть за сборную.

К сожалению, на ближних подступах к национальной сборной реального усиления команды просто не видно. “Узок круг этих людей”.

И кого можно обвинить в том, что именно железный Гусин дважды проиграл критические поединки с грузинскими визави и был тихо заменен в конце первого тайма с грузом гола в наши ворота? Что опытный Шовковский пропускает необязательные мячи?

Их самых? Главного тренера? Мокрое поле?

Все-таки признаем ли мы, что Блохин может делать команду лишь из того материала, который у него есть на сегодня? Никуда не деться от того факта, что тренер национальной сборной Украины находится в более сложном положении, чем добрая половина тренеров клубов нашей высшей лиги. Те хоть могут заказать владельцу клуба взять какую-то темную лошадку из трансферной конюшни, а Блохину остается разве что ожидать, когда по-настоящему раскроются таланты, например, того же Воронина, Милевского или Чигиринского. Да еще надеяться на натурализацию кого-то из многочисленных легионеров, возможно, Корреа.

Таковы реалии в настоящее время в украинском футболе, но к черту подробности, если нужно было по-любому выигрывать в первом матче, а соперник играл на удивление активно даже на чужой половине поля, профессионально не гнушаясь мелким фолом, чтобы не дать хозяевам развернуть быструю атаку.

Отчетный матч с грузинами стал самым тяжелым для наших футболистов, ведь до сих пор они не имели особых проблем с ними (в шести матчах четыре победы, две ничьи). Примечательно, что ни один из отечественных футбольных специалистов, которые осмелились публично дать предматчевые прогнозы, не предусматривал аж два пропущенных мяча в наши ворота.

Очевидно, что немецкий тренер Топмеллер таки нашел общий язык с грузинами и в целом их сборная показала достаточно организованную, осмысленную игру, да еще и эпизодически гости “выдавали” очень неплохую индивидуальную технику а-ля Месхи или Кипиани.

Особенных контраргументов, кроме уже упомянутой неуступчивости и настойчивости, украинская команда, на наш взгляд, не продемонстрировала. Мяч не очень держался в ногах, соответственно комбинационная игра не вязалась, голевые моменты можно перечислить на пальцах, привычными уже были промахи в обороне.

Однако установлен рекорд – три гола головой. Кто в дальнейшем еще подарит нам такую роскошь – неизвестно, но на сегодня этого оказалось достаточно для победы, подчеркнем – в данном матче, с данным соперником.

Кстати, грузинская сборная наполовину состояла из игроков – участников чемпионата Украины. Знакомые все лица, а вот победа далась нелегко.

На очереди – октябрьские игры с раненными (поражение и ничья) итальянцами и разогретыми (две победы) шотландцами, на выезде и дома.

Легко и приятно не будет, как и в целом на протяжении всего отборочного цикла в нашей группе В. Это же надо, попасть в компанию с двумя финалистами чемпионата мира, непредсказуемыми шотландцами и литовцами...

Впрочем, очевидно, что без потерь никто в этой группе не обойдется, единоличного лидера не будет, следовательно, у каждого участника есть свой шанс. В том числе и у нашей сборной.

Олег Олийнык

* Результаты всех матчей отборочного тура Чемпионата Европы - 2008