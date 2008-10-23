Луческу: «Спортинг» не заслужил эту победу

Наставник «Шахтера» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции так охарактеризовал игру со «Спортингом» (0:1 в пользу португальцев):

"Это поражение, которое не делает мне чести. Наверное, они — «Спортинг» — не заслужили сегодня эту победу. По большому счету, они, кроме того полумомента, не создали ничего. Как обычно, использовали нашу невнимательность и несобранность при исполнении стандартных положений. Естественно, поймали нас: опытный Дерлей сыграл пяткой, а Лиедсон забил гол. Мы не действовали так, как должны были, чтобы победить. Самое удивительное для меня то, что мы проиграли большинство единоборств, в особенности в середине поля. Плохо выходили из обороны, плохо контролировали мяч. Была какая-то боязнь. Честно говоря, я не ожидал, что два центральных защитника выйдут на поле с такой боязнью. Причем оба — игроки национальной сборной. Начали играть совсем не в нашу игру этими длинными передачами. Понятно, если бы эти передачи подбирались в зоне обороны соперника. Но этого тоже не происходило. «Спортинг» был более агрессивным в середине поля, со стороны их полузащитников были более смелые действия, чем у нас. Говорилось о том, что преимуществом будет владеть та команда, которая больше выиграет единоборств, в особенности в середине поля. К сожалению, нашего преимущества в этом сегодня не было.

Начали очень хорошо. В первые минуты заработали фол, но собственно удар этот мы использовали неудачно. А после этого игра перешла в русло, совсем не свойственное нам. Играли в футбол, который больше подходил «Спортингу». Им было очень легко нас «читать». Я не удовлетворен выходом Виллиана, а в особенности Гладкого. Он должен понять, что его считают перспективным игроком в украинском футболе, и каждая минута в Лиге чемпионов должна быть для него на вес золота. Это нужно использовать. Надо, наверное, брать пример с Лиедсона и Дерлея — они прессинговали на протяжении всей игры. Разумеется, в этих условиях остается лишь одно — обыгрывать «Спортинг» на выезде. Нельзя сказать, что это невыполнимая задача. «Спортинг» не показал, что он сильнее нас. Но единственную фатальную ошибку, допущенную нами, они использовали».

Пресс-служба ФК «Шахтер»