Результаты всех матчей ЧЕ-2008

6 сентября состоялась 21 игра

Группа Хозяева Счет Гости F Исландия 0-2 Дания E Израиль 4-1 Андорра B Украина 3-2 Грузия A Азербайджан 1-1 Казахстан C Норвегия 2-0 Молдова E Россия 0-0 Хорватия B Литва 1-2 Шотландия F Швеция 3-1 Лихтенштейн C Турция 2-0 Мальта A Финляндия 1-1 Португалия G Албания 0-2 Румыния G Болгария 3-0 Словения D Словакия 0-3 Чехия C Босния и Герцеговина 1-3 Венгрия F Северная Ирландия 3-2 Испания G Нидерланды 3-0 Беларусь A Польша 1-1 Сербия D Сан-Марино 0-13 Германия E Македония 0-1 Англия A Армения 0-1 Бельгия B Франция 3-1 Италия * См. также Три гола головой. И много безголовости

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter