Результаты всех матчей ЧЕ-2008

10:00, 07 сентября 2006
Спорт
506

6 сентября состоялась 21 игра

Группа

Хозяева

Счет

Гости

F

Исландия

0-2

Дания

E

Израиль

4-1

Андорра

B

Украина

3-2

Грузия

A

Азербайджан

1-1

Казахстан

C

Норвегия

2-0

Молдова

E

Россия

0-0

Хорватия

B

Литва

1-2

Шотландия

F

Швеция

3-1

Лихтенштейн

C

Турция

2-0

Мальта

A

Финляндия

1-1

Португалия

G

Албания

0-2

Румыния

G

Болгария

3-0

Словения

D

Словакия

0-3

Чехия

Босния и Герцеговина

1-3

Венгрия

F

Северная Ирландия

3-2

Испания

G

Нидерланды

3-0

Беларусь

A

Польша

1-1

Сербия

D

Сан-Марино

0-13

Германия

E

Македония

0-1

Англия

A

Армения

0-1

Бельгия

B

Франция

3-1

Италия

* См. также Три гола головой. И много безголовости

 

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