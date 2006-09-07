Результаты всех матчей ЧЕ-2008
10:00, 07 сентября 2006Спорт
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6 сентября состоялась 21 игра
Группа
Хозяева
Счет
Гости
F
Исландия
0-2
Дания
E
Израиль
4-1
Андорра
B
Украина
3-2
Грузия
A
Азербайджан
1-1
Казахстан
C
Норвегия
2-0
Молдова
E
Россия
0-0
Хорватия
B
Литва
1-2
Шотландия
F
Швеция
3-1
Лихтенштейн
C
Турция
2-0
Мальта
A
Финляндия
1-1
Португалия
G
Албания
0-2
Румыния
G
Болгария
3-0
Словения
D
Словакия
0-3
Чехия
C
Босния и Герцеговина
1-3
Венгрия
F
Северная Ирландия
3-2
Испания
G
Нидерланды
3-0
Беларусь
A
Польша
1-1
Сербия
D
Сан-Марино
0-13
Германия
E
Македония
0-1
Англия
A
Армения
0-1
Бельгия
B
Франция
3-1
Италия
* См. также Три гола головой. И много безголовости
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