Динамо - Порту: убить «дракона»
Слава Богушу и всем, кто смог это сделать... Динамовцы Киева наконец преодолели безвыиграшный этап в Лиге чемпионов, который растянулся аж на четыре года...
Слава Богушу и всем, кто смог это сделать...
Исторический момент – динамовцы Киева наконец преодолели безвыиграшный этап в Лиге чемпионов, который растянулся аж на четыре года, одержав не просто первую победу в групповом турнире за этот период, но и первую гостевую (что стоит дороже).
Шовковского, Гиоане, Каддури можно было в школах детям показывать, на уроки мужества приглашать, ведь именно эти игроки были последними из могикан в нынешнем составе «Динамо», которые помнят, как выигрывать в гостях в евротурнире. Помним и мы ту техническую победу в скандальном матче над «Ромой», ну еще вспомним 2000-й год, победу в гостях над «Русенборгом». Что и говорить, эти восемь лет удались слишком пресными на гостевые победы столичной команды.
|Фото АР
Победа играет всеми гранями: во-первых, одолели основного соперника в борьбе за путевку в плей-офф, во-вторых, отдали долг «Порту» 21-летней давности, за два поражения в полуфинале КЧ, в-третьих, наконец преодолели «португальский синдром»: до сих пор было четыре выезда в далекий крац пиренейского полуострова и четыре же безапелляционных поражения, в-четвертых, прибавили баллов в клубном рейтинге УЕФА, где Украина занимает 10-ое место именно за Португалией.
Вот бы «Шахтер» сегодня поставил победную точку в украинско-португальском дерби…
Но самое главное: «Динамо» наконец показало игру, с которой можно претендовать на место под солнцем в Лиге чемпионов. Если в предыдущих матчах с «Арсеналом» и «Фенербахче» новый почерк просматривался лишь эпизодически и динамовцы как будто сами не верили до конца, что могут играть в такой футбол, что могут выигрывать не только у полуживого «Спартака», то вчера все вопросы были сняты. Причем в очень принципиальной игре, когда поражение могло подорвать веру в избранный путь возвращения к вершинам европейского футбола.
«Динамо» уверенно вело свою игру на протяжении почти всего матча, и если «Порту» в определенные отрезки времени имел преимущество, создавал реальную угрозу нашей команде, то это лишь по той очевидной причине, что португальцы умеют «возить» соперника, буквально выжигая траву у него под ногами.
«Порту» традиционно совмещает латиноамериканский яркий технический стиль с элементами европейского рационализма в тактическом построении командных линий. Но плюс еще особый неуступчивый характер, уверенность в себе, заряженность на борьбу, на победу.
Все это хозяева наглядно продемонстрировали в отчетном матче. И пожарная ситуация в штрафной «Динамо» на 18-й минуте, когда выручила лишь стойка ворот, и прекрасный слалом Родригеса сквозь оборону киевлян, и удивительная сыгранность аргентинского дуэта Лопес-Гонсалес, наглядно доказали, что с техникой владения мячом у игроков «Порту» все в полном порядке.
Попробуй отбери мяч у таких – замахаешься бегать вокруг. Как по мне, в этом году киевлянам еще не выпадало прилагать столько усилий в отборе мяча. Особенно затруднительно становилось, когда хозяевам удавалось разогнать атаку, ускоряиться и осуществить несколько кинжальных выпадов с флангов в центр. Настырный Халк загонял наших Бетао с Диакате.
Однако незря главный тренер «Порту» Феррейра, да и игроки, в канун матча отмечали командную игру «Динамо»: "Мы хорошо знаем "Динамо". Эта команда тактически грамотна и сильна с точки зрения организации игры. Персонально в составе "Динамо" я никого не выделял бы, повторю, они отличаются сильной командной игрой» - говорил португальский тренер в канун матча. Что же, предчувствия его не обманули. Вчера и был тот случай, когда порядок побил класс.
|Фото АР
Вот бы еще Бангура не выпадал из игры! Вчера наш забивала вдруг оказался самым слабым звеном, откровенно «спалил» несколько выигрышных моментов, играя с партнерами ни в лад, невпопад, и можно лишь гадать, что тому виной.
Понятно, что форвард в футболе – человек с особым характером, должен быть в известной мере эгоистом, жадным до мяча, самонадеянным. Все это есть у гвинейца, но как-то не в меру, с избытком, который очевидно мешает ему полностью раскрыть свой потенциал классного голеадора. Не забью, так хоть согреюсь – эту философию Бангури тренеры должны откорректировать, иначе как бы не пришлось говорить о пропащей силе гвинейских легионеров на полях Украины.
Заметно, что Бангура не тянет на роль единственного форварда в выездных матчах, тарана или столба, на который набрасывают мячи. Так же невыразительно он сыграл и против «Фенербахче» в Стамбуле, поэтому, возможно, в связку к нему нужны игроки «под нападающего», если тренер позволит себе и ему такую роскошь. Ведь нужно быть Блохиным, чтобы иметь позади себя Буряка.
Хорошо, что наконец выстрелил Алиев. Давно ждем его «концертный номер» на евроарене и вот имеем прямое попадание.
Также обратим внимание, что оба гола во всех трех матчах «Динамо» забиты со стандарта: пенальти и штрафной.
Статистика вчерашнего матча свидетельствует, что удар Алиевастал едва ли не единственным за 90 минут игры попаданием в ворота «Порту». Совсем не густо, тогда как хозяева пять раз попадали в наши ворота, нанеся в целом 12 ударов. Слава Богушу, он не ошибся и в целом играл очень надежно и уверенно, что психологически передалось всем игрокам обороны.
Очевидно, что в атаке столичного клуба не хватает каких-то новых вариантов, но, граждане-товарищи, лишь один гол пропущен, когда еще такие показатели защита «Динамо» демонстрировала в чемпионской Лиге.
Будем считать, что, обеспечив тылы, тренеры «Динамо» найдут средства усиления эффективности игры в атаке. Здесь Милевский как раз своевременно вышел с больничного и, кажется, очень соскучился по игре.
|Фото АР
При всех последующих раскладах нужно еще набрать минимум 4 очкка и обязательно не проиграть тому же «Порту». На все про все - два матча дома, и выезд к лондонским канонирам, которые вчера нокаутировали «Фенербахче» и, кажется, обеспечили себе первое место в группе.
5 ноября «Динамо» принимает «Порту» и должно окончательно выбить дух из «драконов», обеспечить себе выход из группы.
Реально? Для «Динамо» образца 2008 года – вполне.
Олег Олийнык