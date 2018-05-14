Динамо - Порту: убить «дракона»

Слава Богушу и всем, кто смог это сделать...

Исторический момент – динамовцы Киева наконец преодолели безвыиграшный этап в Лиге чемпионов, который растянулся аж на четыре года, одержав не просто первую победу в групповом турнире за этот период, но и первую гостевую (что стоит дороже).

Шовковского, Гиоане, Каддури можно было в школах детям показывать, на уроки мужества приглашать, ведь именно эти игроки были последними из могикан в нынешнем составе «Динамо», которые помнят, как выигрывать в гостях в евротурнире. Помним и мы ту техническую победу в скандальном матче над «Ромой», ну еще вспомним 2000-й год, победу в гостях над «Русенборгом». Что и говорить, эти восемь лет удались слишком пресными на гостевые победы столичной команды.

Но теперь новое поколение «Динамо» вписало в историю клуба новую яркую строку: победа в гостях над «Порту», который чрезвычайно редко проигрывает у себя дома, регулярно снимая скальпы почти с каждого, кому выпадает играть на поле этой самой сильной команды Португалии, двукратного обладателя Кубка чемпионов.

Победа играет всеми гранями: во-первых, одолели основного соперника в борьбе за путевку в плей-офф, во-вторых, отдали долг «Порту» 21-летней давности, за два поражения в полуфинале КЧ, в-третьих, наконец преодолели «португальский синдром»: до сих пор было четыре выезда в далекий крац пиренейского полуострова и четыре же безапелляционных поражения, в-четвертых, прибавили баллов в клубном рейтинге УЕФА, где Украина занимает 10-ое место именно за Португалией.

Вот бы «Шахтер» сегодня поставил победную точку в украинско-португальском дерби…

Но самое главное: «Динамо» наконец показало игру, с которой можно претендовать на место под солнцем в Лиге чемпионов. Если в предыдущих матчах с «Арсеналом» и «Фенербахче» новый почерк просматривался лишь эпизодически и динамовцы как будто сами не верили до конца, что могут играть в такой футбол, что могут выигрывать не только у полуживого «Спартака», то вчера все вопросы были сняты. Причем в очень принципиальной игре, когда поражение могло подорвать веру в избранный путь возвращения к вершинам европейского футбола.

«Динамо» уверенно вело свою игру на протяжении почти всего матча, и если «Порту» в определенные отрезки времени имел преимущество, создавал реальную угрозу нашей команде, то это лишь по той очевидной причине, что португальцы умеют «возить» соперника, буквально выжигая траву у него под ногами.

«Порту» традиционно совмещает латиноамериканский яркий технический стиль с элементами европейского рационализма в тактическом построении командных линий. Но плюс еще особый неуступчивый характер, уверенность в себе, заряженность на борьбу, на победу.

Все это хозяева наглядно продемонстрировали в отчетном матче. И пожарная ситуация в штрафной «Динамо» на 18-й минуте, когда выручила лишь стойка ворот, и прекрасный слалом Родригеса сквозь оборону киевлян, и удивительная сыгранность аргентинского дуэта Лопес-Гонсалес, наглядно доказали, что с техникой владения мячом у игроков «Порту» все в полном порядке.

Попробуй отбери мяч у таких – замахаешься бегать вокруг. Как по мне, в этом году киевлянам еще не выпадало прилагать столько усилий в отборе мяча. Особенно затруднительно становилось, когда хозяевам удавалось разогнать атаку, ускоряиться и осуществить несколько кинжальных выпадов с флангов в центр. Настырный Халк загонял наших Бетао с Диакате.

Однако незря главный тренер «Порту» Феррейра, да и игроки, в канун матча отмечали командную игру «Динамо»: "Мы хорошо знаем "Динамо". Эта команда тактически грамотна и сильна с точки зрения организации игры. Персонально в составе "Динамо" я никого не выделял бы, повторю, они отличаются сильной командной игрой» - говорил португальский тренер в канун матча. Что же, предчувствия его не обманули. Вчера и был тот случай, когда порядок побил класс.

Динамовцы наконец начали видеть друг друга на поле, удавалась и подстраховка, и коллективный отбор, и комбинирование у ворот соперника. Такая слаженность командных действий, осмысленность перемещений является очевидным признаком результативной работы главного тренера Семина.

Вот бы еще Бангура не выпадал из игры! Вчера наш забивала вдруг оказался самым слабым звеном, откровенно «спалил» несколько выигрышных моментов, играя с партнерами ни в лад, невпопад, и можно лишь гадать, что тому виной.

Понятно, что форвард в футболе – человек с особым характером, должен быть в известной мере эгоистом, жадным до мяча, самонадеянным. Все это есть у гвинейца, но как-то не в меру, с избытком, который очевидно мешает ему полностью раскрыть свой потенциал классного голеадора. Не забью, так хоть согреюсь – эту философию Бангури тренеры должны откорректировать, иначе как бы не пришлось говорить о пропащей силе гвинейских легионеров на полях Украины.

Заметно, что Бангура не тянет на роль единственного форварда в выездных матчах, тарана или столба, на который набрасывают мячи. Так же невыразительно он сыграл и против «Фенербахче» в Стамбуле, поэтому, возможно, в связку к нему нужны игроки «под нападающего», если тренер позволит себе и ему такую роскошь. Ведь нужно быть Блохиным, чтобы иметь позади себя Буряка.

Хорошо, что наконец выстрелил Алиев. Давно ждем его «концертный номер» на евроарене и вот имеем прямое попадание.

Также обратим внимание, что оба гола во всех трех матчах «Динамо» забиты со стандарта: пенальти и штрафной.

Статистика вчерашнего матча свидетельствует, что удар Алиевастал едва ли не единственным за 90 минут игры попаданием в ворота «Порту». Совсем не густо, тогда как хозяева пять раз попадали в наши ворота, нанеся в целом 12 ударов. Слава Богушу, он не ошибся и в целом играл очень надежно и уверенно, что психологически передалось всем игрокам обороны.

Очевидно, что в атаке столичного клуба не хватает каких-то новых вариантов, но, граждане-товарищи, лишь один гол пропущен, когда еще такие показатели защита «Динамо» демонстрировала в чемпионской Лиге.

Будем считать, что, обеспечив тылы, тренеры «Динамо» найдут средства усиления эффективности игры в атаке. Здесь Милевский как раз своевременно вышел с больничного и, кажется, очень соскучился по игре.

Итак, подведем итоги в цифрах. Экватор группового турнира «Динамо» прошло очень уверенно, набрано 5 очков, ни одного поражения и это при том, что два матча из трех были гостевыми.

При всех последующих раскладах нужно еще набрать минимум 4 очкка и обязательно не проиграть тому же «Порту». На все про все - два матча дома, и выезд к лондонским канонирам, которые вчера нокаутировали «Фенербахче» и, кажется, обеспечили себе первое место в группе.

5 ноября «Динамо» принимает «Порту» и должно окончательно выбить дух из «драконов», обеспечить себе выход из группы.

Реально? Для «Динамо» образца 2008 года – вполне.

Олег Олийнык