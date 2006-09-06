Завершился матч Украина - Грузия

Завершился матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2008 в группе "В" между сборными Украины и Грузии. Счет 3:2 в пользу украинской команды.

Составы команд: Украина - 1 Шовковский, 2 Несмачный, 6 Русол, 4 Тимощук, 21 Ротань, 8 Шелаев, 9 Гусев, 11 Ребров, 14 Гусин (Езерский, 46), 17 Ткаченко (Воробей, 65), 7 Шевченко; Грузия: - 34 Чантурия, 10 Кобиашвили, 16 Асатиани, 13 Хизанишвили, 36 Имедашвили (Канделаки, 35), 22 Канкава, 14 Гогуа, 5 Квирквелия, 18 Ментешашвили (Ашветия, 81), 30 Деметрадзе, 11 Ш. Арвеладзе.

Судила игру бригада из Чехии.

Первый гол был забит на 30-й минуте, когда Ткаченко подал во вратарскую площадку и Шевченко выпрыгнул в борьбе с защитником и головой забил мяч в девятку.

Ответ последовал через 8 минут. Арвеладзе получил мяч по центру перед штрафной и пробил точно в правый нижний угол – 1:1.

После перерыва доминировала украинская сборная, но она же и первой получила гол.

Штрафной слева метров с 30-33 метров на 61-й минуте Деметрадзе забил точным ударом – все игроки: в стенке или нет, - остались стоять неподвижно. 1:2.

Чтобы сравнять счет ушло... несколько секунд. Атака началась прямо из центра дальним ударом и Ротань переправил мяч в ворота головой. 2:2.

Третий гол на 80-й минуте также был забит из стандартного положения – на этот раз с углового. Ротань подал справа, а Канкава промешкал прикрыть Русола, который с точки пенальти головой пробил под ноги вратарю. Чантурия не взял мяч. 3:2.