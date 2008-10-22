Сёмин нацелился на плей-офф

После победы над "Порту" наставник "Динамо", которое выиграло в Лиге чемпионов УЕФА впервые за четыре года, Юрий Семин подчеркнул, что не намерен ограничиваться третьим местом в группе G. Тренер "драконов" Жезуалду Феррейра не стал винить свою команду, но отметил, что теперь только две победы в двух играх могут вывести его подопечных из группы.

Главный тренер "Порту" Жезуалду Феррейра:

Эта игра состояла из двух разных таймов. В первой половине мы показали хороший атакующий футбол и явно не заслуживали уйти на перерыв в роли догоняющих. "Динамо" удалось забить, нанеся всего лишь один удар в створ, тогда как мы не реализовали три или четыре голевых момента. Мы знали, что будет непросто обыграть соперника, который сосредоточит почти все силы на обороне. Киевляне играли так, будто у нас с ними двухматчевый поединок на выбывание. Во втором тайме тактика гостей стала еще более оборонительной, и в какой-то момент мы потеряли контроль над игрой. Ответный гол помог бы нам придти в себя, но этого не случилось. Теперь, чтобы выйти из группы, нам необходимо выигрывать в Киеве и Стамбуле. В заключение хочу подчеркнуть, что мои игроки работали с полной отдачей, чтобы добиться положительного результата. Они заслуживают поощрения.

Главный тренер "Динамо" Юрий Семин: Мы очень довольны этим результатом, потому что "Динамо" очень долго не могло одержать победу в Лиге чемпионов. И потому что, если не ошибаюсь, до этого ни разу не выигрывало в Португалии. После забитого гола мы с трудом справлялись с давлением соперника. Мы не атаковали активно, потому что должны были действовать внимательно. "Порту" играл очень прилично, но нам удалось выстоять и взять три очка. У "Порту" есть первоклассные игроки с блестящей техникой, но сегодня мои подопечные все до единого провели отличную игру, особенно вратарь. У нас еще осталось два домашних матча. Наша цель, конечно же, - выйти из группы, а не просто занять в ней третье место.

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