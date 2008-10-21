В Донецке кормят двойным Тимощуком (фото)

В центре Донецка начали продавать футбольный фаст-фуд, пишет "Сегодня". Владельцы одного из киосков с шаурмой повесили логотип клуба "Шахтер", а блюда назвали в честь бывших игроков команды. Прохожие останавливаются, видя ценник цвета футбольного газона.

Молодежь уже привыкла и теперь никого не удивляет, если кто-то просит друга захватить ему пару "Воробьев" на обед. Сами футболисты по-разному относятся к идее. "Не имею ничего против, главное - чтобы шаурма была хорошая", - сказал Алексей Белик, который сейчас играет за "Днепр" и именем которого названа шаурма с курицей. "Негативно к этому отношусь, ведь на моем имени кто-то делает деньги. Надо разобраться. Я же согласия не давал, и другие футболисты тоже", - заявил Геннадий Зубов, под чьим именем продают шаурму со свининой.