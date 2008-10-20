Результаты 8-го тура английской Премьер-лиги

00:10, 20 октября 2008
Спорт
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Горожане выигрывают

В воскресенье в рамках 8 тура в английской Премьер-лиге были сыграны два матча:

Сток Сити - Тоттенхэм 2:1 (Хиггинботхэм 19 пен., Делап 52 - Бент 24

Халл Сити - Вест Хэм 1:0 (Тернер, 50)

Напомним результаты остальных матчей 8 тура

Миддлсбро - Челси 0:5 (Калу 14, 53, Беллетти 51, Лемпард 63, Малуда 67)

Арсенал - Эвертон 3:1 (Насри 48, ван Перси 70, Уолкотт 90 - Осман 9)

Астон Вилла - Портсмут 0:0

Болтон - Блэкберн 0:0

Фулхэм - Сандерленд 0:0

Ливерпуль - Уиган 3:2 (Куйт 37, 85, Риера 80 - Заки 30, 45)

МЮ - Вест Бромвич 4:0 (Руни 56, Роналду 69, Бербатов 71, Нани 90)

8 тур Премьер-лиги завершится сегодня матчем Ньюкасл - Манчестер Сити.

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