Результаты 8-го тура английской Премьер-лиги

Горожане выигрывают

В воскресенье в рамках 8 тура в английской Премьер-лиге были сыграны два матча: Сток Сити - Тоттенхэм 2:1 (Хиггинботхэм 19 пен., Делап 52 - Бент 24 Халл Сити - Вест Хэм 1:0 (Тернер, 50) Напомним результаты остальных матчей 8 тура Миддлсбро - Челси 0:5 (Калу 14, 53, Беллетти 51, Лемпард 63, Малуда 67) Арсенал - Эвертон 3:1 (Насри 48, ван Перси 70, Уолкотт 90 - Осман 9) Астон Вилла - Портсмут 0:0 Болтон - Блэкберн 0:0 Фулхэм - Сандерленд 0:0 Ливерпуль - Уиган 3:2 (Куйт 37, 85, Риера 80 - Заки 30, 45) МЮ - Вест Бромвич 4:0 (Руни 56, Роналду 69, Бербатов 71, Нани 90) 8 тур Премьер-лиги завершится сегодня матчем Ньюкасл - Манчестер Сити.

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