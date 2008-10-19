Итоги 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:45, 19 октября 2008
Спорт
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Карпаты вынесли Таврию

Завершились сегодняшние матчи 11 тура Чемпионата Украины по футболу.

Ворскла - Металлург З 1 : 1 (Сачко 53  - Годин 46)

Таврия - Карпаты 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничных 14, Кожанов 45, Кобин 74, Худобяк 93) 

Днепр - Металлург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49)

Напомним результаты остальных матчей 11 тура:

Шахтер - Кривбасс 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69 - Максимов 11, Костышин 84)

Ильичевец - Черноморец 1:0 (Лима 19)

ФК Львов - ФК Харьков 1:0 (Худзик 69)

Металлист - Арсенал 3:1 (Коэльо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80)

Динамо - Заря 5:0 (Бангура 3, 15, Алиев 5, Гиоане 11, Зозуля 79 пен.)

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

1 Динамо 28

2 Металлург Д 26

3 Металлист 21

4 Ворскла 19

5 Металлург З  19

6 Днепр 16

7 Заря 16

8 Шахтер 15

9 Черноморец 13

10 Кривбасс 13

11 Карпаты 11

12 Арсенал К 10

13 Ильичевец 9

14 ФК Львов 8

15 Таврия 7

16 ФК Харьков 6

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