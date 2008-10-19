France Football огласил список претендентов на Золотой Мяч

Французское издание France Football огласило список из 50-ти футболистов, которые поборются за престижный трофей.

Напомним, что в прошлом году Золотой Мяч получил бразилец Кака, а сейчас главными претендентами являются Златан Ибрагимович, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Трофей будет вручен в Париже второго декабря.

Список претендентов:

Вратари: Буффон (Италия, Ювентус), Касильяс (Испания, Реал), Ван дер Сар (Голландия, МЮ)

Защитники: Пепе (Португалия, Реал), Серхио Рамос (Испания, Реал), Видич (Сербия, МЮ)

Полузащитники: Баллак (Германия, Челси), Роналду (Португалия, МЮ), Фабрегас (Испания, Арсенал), Джеррард (Англия, Ливерпуль), Кака (Бразилия, Милан), Лэмпард (Англия, Челси), Рибери (Франция, Бавария), Сенна (Испания, Вильярреал), Ван дер Ваарт (Голландия, Гамбург/Реал), Хави (Испания, Барселона), Жирков (Россия, ЦСКА)

Нападающие: Адебайор (Того, Арсенал), Агуэро (Атлетико, Аргентина), Аршавин (Россия, Зенит), Бензема (Франция, Лион), Дрогба (Кот Д`Ивуар, Челси), Это`О (Камерун, Барселона), Торрес (Испания, Ливерпуль), Ибрагимович (Швеция, Интер), Месси (Аргентина, Барселона), Руни (Англия, МЮ), Тони (Италия, Бавария), Ван Нистельрой (Голландия, Реал), Вилья (Испания, Валенсия)

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