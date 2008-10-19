Состоялся турнир по каратэ памяти Героев УПА

18 октября в Киеве состоялся открытый чемпионат города по киокушинкай каратэ в честь Героев Украинской повстанческой армии, 66-летие создания которой отмечали 14 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в соревнованиях приняли участие свыше 100 детей-спортсменов в возрасте 10-13 лет из спортивных клубов Киева, Чернигова, Фастова, Броваров, Славутича, Ирпеня, Бучи и из города Корец (Ривненская область).

Выступая на открытии турнира, заместитель председателя Киевской городской организации ВО «Свобода» Андрей ИЛЬЕНКО отметил, что «Всеукраинское объединение «Свобода» выступает за здоровый образ жизни и всегда поддерживает самые разнообразные спортивные соревнования...».

Победители турнира получили ценные призы и подарки от ВО «Свобода», а также книги об истории УПА и диски «Героической украинской песни».

Лучший участник соревнований получил приз от председателя ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА - двухтомное исследования о главном командире УПА Романе Шухевиче – Тарасе Чупринке.