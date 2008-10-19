Результаты 8-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 8-го тура английской Премьер-лиги

Миддлсбро - Челси 0:5 (Калу 14, 53, Беллетти 51, Лемпард 63, Малуда 67)

Арсенал - Эвертон 3:1 (Насри 48, ван Перси 70, Уолкотт 90 - Осман 9)

Астон Вилла - Портсмут 0:0

Болтон - Блэкберн 0:0

Фулхэм - Сандерленд 0:0

Ливерпуль - Уиган 3:2 (Куйт 37, 85, Риера 80 - Заки 30, 45)

МЮ - Вест Бромвич 4:0 (Руни 56, Роналду 69, Бербатов 71, Нани 90)

Трое лидеров - Челси, Ливерпуль и Арсенал - получили по три очка, и теперь у них, соответственно 20, 20 и 16 очков. На четвертое место - з 14-ю очками и одной игрой в запасе наконец вышел Манчестер Юнайтед..

Завтра играют Сток Сити (пока 4 очка) - Тоттенхэм (2), Халл Сити (14) - Вест Хэм (12).

Послезавтра Ньюкасл (5) - Манчестер Сити (9).