Результаты 11-го тура Чемпионата Украины по футболу

И никаких ничьих

Завершились сегодняшние матчи 11-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер - Кривбасс 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69 - Максимов 11, Костышин 84) Ильичевец - Черноморец 1:0 (Лима 19) ФК Львов - ФК Харьков 1:0 (Худзик 69) Металлист - Арсенал 3:1 (Коэльо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80) Завтра состоятся матчи Днепр (15 очков) - Металлург Д (25), Ворскла (18) - Металлург З (18) и Таврия (7) - Карпаты (8).

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