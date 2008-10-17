Начинается 11-й тур Чемпионата Украины по футболу
20:44, 17 октября 2008Спорт
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Динамо сломало Зарю в первые 15 минут
Завершился первый матч 11-го тура Чемпионата Украины по футболу:
Динамо - Заря 5:0 (Бангура 3, 15, Алиев 5, Гиоане 11, Зозуля 79 пен.)
Напомним, что на завтра назначены матчи (в скобках очки за 10 туров):
Шахтер (12) - Кривбасс (13), ФК Львов (5) - ФК Харьков (6), Ильичевец (6) - Черноморец (13), Металлист (18) - Арсенал (10),
... а на воскресенье: Днепр (15) - Металлург Д (25), Таврия (7) - Карпаты (8), Ворскла (18) - Металлург З (18).
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