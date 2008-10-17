Кличко и Поветкин выбрали место для чемпионского боя
20:17, 17 октября 2008Спорт
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День назначили еще раньше
Поединок украинца Владимира Кличко с россиянином Александром Поветкиным, в котором Кличко будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), состоится на арене SAP Arena в Мангейме (Германия), сообщает Associated Press.
Дата - 13 декабря 2008 года - была определена еще в середине сентября, однако о месте проведения боя объявлено впервые.
Организатором боя выступит промоутерская компания Кличко K2 Promotions. Транслировать поединок будет телекомпания HBO.
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