Кличко и Поветкин выбрали место для чемпионского боя

Поединок украинца Владимира Кличко с россиянином Александром Поветкиным, в котором Кличко будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), состоится на арене SAP Arena в Мангейме (Германия), сообщает Associated Press.

Дата - 13 декабря 2008 года - была определена еще в середине сентября, однако о месте проведения боя объявлено впервые.

Организатором боя выступит промоутерская компания Кличко K2 Promotions. Транслировать поединок будет телекомпания HBO.